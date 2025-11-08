Harga Rebel by Virtuals Hari Ini

Harga live Rebel by Virtuals (REBELZ) hari ini adalah $ 0.00002206, dengan perubahan 9.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi REBELZ ke USD saat ini adalah $ 0.00002206 per REBELZ.

Rebel by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,061, dengan suplai yang beredar 1.00B REBELZ. Selama 24 jam terakhir, REBELZ diperdagangkan antara $ 0.00001912 (low) dan $ 0.0000222 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00395959, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000575.

Dalam kinerja jangka pendek, REBELZ bergerak +1.70% dalam satu jam terakhir dan -13.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Rebel by Virtuals (REBELZ)

Kapitalisasi Pasar $ 22.06K$ 22.06K $ 22.06K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.06K$ 22.06K $ 22.06K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

