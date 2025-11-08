Harga Recursive Sigil Protocol Hari Ini

Harga live Recursive Sigil Protocol (GLYPH) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GLYPH ke USD saat ini adalah -- per GLYPH.

Recursive Sigil Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,318.38, dengan suplai yang beredar 998.32M GLYPH. Selama 24 jam terakhir, GLYPH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GLYPH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -21.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Recursive Sigil Protocol (GLYPH)

Kapitalisasi Pasar $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K Suplai Peredaran 998.32M 998.32M 998.32M Total Suplai 998,316,095.235392 998,316,095.235392 998,316,095.235392

Kapitalisasi Pasar Recursive Sigil Protocol saat ini adalah $ 11.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GLYPH adalah 998.32M, dan total suplainya sebesar 998316095.235392. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.32K.