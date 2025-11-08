Harga Redemption Of Pets Hari Ini

Harga live Redemption Of Pets (ROP) hari ini adalah $ 0.02819615, dengan perubahan 10.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ROP ke USD saat ini adalah $ 0.02819615 per ROP.

Redemption Of Pets saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,412, dengan suplai yang beredar 1.00M ROP. Selama 24 jam terakhir, ROP diperdagangkan antara $ 0.02536612 (low) dan $ 0.02840724 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.907255, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02500322.

Dalam kinerja jangka pendek, ROP bergerak +2.08% dalam satu jam terakhir dan -20.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Redemption Of Pets (ROP)

Kapitalisasi Pasar $ 28.41K$ 28.41K $ 28.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.41K$ 28.41K $ 28.41K Suplai Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

