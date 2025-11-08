Harga reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Hari Ini

Harga live reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee (REEE) hari ini adalah $ 0.0000291, dengan perubahan 4.60% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi REEE ke USD saat ini adalah $ 0.0000291 per REEE.

reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,089, dengan suplai yang beredar 999.45M REEE. Selama 24 jam terakhir, REEE diperdagangkan antara $ 0.00002694 (low) dan $ 0.00002907 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00118673, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001574.

Dalam kinerja jangka pendek, REEE bergerak +0.66% dalam satu jam terakhir dan -18.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee (REEE)

Kapitalisasi Pasar $ 29.09K$ 29.09K $ 29.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 29.09K$ 29.09K $ 29.09K Suplai Peredaran 999.45M 999.45M 999.45M Total Suplai 999,448,253.0 999,448,253.0 999,448,253.0

