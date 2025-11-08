Harga Remilia Hari Ini

Harga live Remilia (REMILIA) hari ini adalah $ 0.00004445, dengan perubahan 0.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi REMILIA ke USD saat ini adalah $ 0.00004445 per REMILIA.

Remilia saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 44,420, dengan suplai yang beredar 999.24M REMILIA. Selama 24 jam terakhir, REMILIA diperdagangkan antara $ 0.00004282 (low) dan $ 0.00004519 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00959117, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004215.

Dalam kinerja jangka pendek, REMILIA bergerak +1.92% dalam satu jam terakhir dan -16.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Remilia (REMILIA)

Kapitalisasi Pasar $ 44.42K$ 44.42K $ 44.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 44.42K$ 44.42K $ 44.42K Suplai Peredaran 999.24M 999.24M 999.24M Total Suplai 999,242,790.03819 999,242,790.03819 999,242,790.03819

Kapitalisasi Pasar Remilia saat ini adalah $ 44.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar REMILIA adalah 999.24M, dan total suplainya sebesar 999242790.03819. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.42K.