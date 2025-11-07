Harga Rentible Hari Ini

Harga live Rentible (RNB) hari ini adalah $ 0.00973642, dengan perubahan 1.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RNB ke USD saat ini adalah $ 0.00973642 per RNB.

Rentible saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 97,175, dengan suplai yang beredar 10.00M RNB. Selama 24 jam terakhir, RNB diperdagangkan antara $ 0.00932567 (low) dan $ 0.00971755 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 5.38, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, RNB bergerak +2.25% dalam satu jam terakhir dan -13.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Rentible (RNB)

Kapitalisasi Pasar $ 97.18K$ 97.18K $ 97.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 97.18K$ 97.18K $ 97.18K Suplai Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Rentible saat ini adalah $ 97.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RNB adalah 10.00M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 97.18K.