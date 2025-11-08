Harga Reply Hari Ini

Harga live Reply (REPLY) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi REPLY ke USD saat ini adalah -- per REPLY.

Reply saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 50,479, dengan suplai yang beredar 96.68B REPLY. Selama 24 jam terakhir, REPLY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00000732, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, REPLY bergerak -1.24% dalam satu jam terakhir dan -31.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Reply (REPLY)

Kapitalisasi Pasar $ 50.48K$ 50.48K $ 50.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 52.21K$ 52.21K $ 52.21K Suplai Peredaran 96.68B 96.68B 96.68B Total Suplai 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Kapitalisasi Pasar Reply saat ini adalah $ 50.48K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar REPLY adalah 96.68B, dan total suplainya sebesar 99999999999.99998. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 52.21K.