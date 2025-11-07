BursaDEX+
Harga live Request hari ini adalah 0.125408 USD. Lacak informasi harga aktual REQ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga REQ dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Request (REQ)

Harga Live 1 REQ ke USD:

$0.125394
$0.125394
+1.90%1D
Grafik Harga Live Request (REQ)
Informasi Harga Request (REQ) (USD)

$ 0.120949
$ 0.120949
$ 0.125711
$ 0.125711
$ 0.120949
$ 0.120949

$ 0.125711
$ 0.125711

$ 1.059
$ 1.059

$ 0.00454707
$ 0.00454707

-0.07%

+1.95%

+2.07%

+2.07%

Harga aktual Request (REQ) adalah $0.125408. Selama 24 jam terakhir, REQ diperdagangkan antara low $ 0.120949 dan high $ 0.125711, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highREQ adalah $ 1.059, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00454707.

Dalam hal kinerja jangka pendek, REQ telah berubah sebesar -0.07% selama 1 jam terakhir, +1.95% selama 24 jam, dan +2.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Request (REQ)

$ 93.32M
$ 93.32M

--
----

$ 125.30M
$ 125.30M

744.29M
744.29M

999,417,153.8325051
999,417,153.8325051

Kapitalisasi Pasar Request saat ini adalah $ 93.32M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar REQ adalah 744.29M, dan total suplainya sebesar 999417153.8325051. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 125.30M.

Riwayat Harga Request (REQ) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Request ke USD adalah $ +0.00239663.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Request ke USD adalah $ -0.0022538701.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Request ke USD adalah $ +0.0028953572.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Request ke USD adalah $ -0.03005686585839742.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00239663+1.95%
30 Days$ -0.0022538701-1.79%
60 Hari$ +0.0028953572+2.31%
90 Hari$ -0.03005686585839742-19.33%

Apa yang dimaksud dengan Request (REQ)

What Is Request (REQ)? The Request (REQ) utility token, launched in 2017, ensures the performance and stability of the Request Network. The Request Network itself is an Ethereum-based decentralized payment system where anyone can request a payment and receive money through secure means. It removes the requirement for third parties in order to provide a cheaper, more secure payment solution that works with all global currencies.

When a user creates a request for payment, they define to which address the payment needs to be allocated and what the amount is. The user can also define the terms and conditions of the payment, upgrading a simple request into an invoice. Once this is completed, the user can share their request to be paid by their counterparty.

Every step is documented and stored on the Request network, allowing everyone involved to easily keep track of all the invoices and payments for accounting purposes.

Request is also integrated with legislation across the world to remain compliant with the trade laws of each individual country.

Who Are the Founders of Request? The founders of Request are Christophe Lassuyt and Etienne Tatur.

Christophe Lassuyt is currently the chief financial officer at Request. Before this position, he co-founded MONEYTIS.

Etienne Tatur is the chief technical officer of Request. Prior to this, he also co-founded MONEYTIS and worked as a lead developer at QOBUZ, a music streaming service.

What Makes Request Unique? The payments on Request are performed by simply sending an invoice through the blockchain; the counterparty can then detect the request and pay it with one click in a peer-to-peer manner. The fact that the payments are push-generated instead of pull-generated is one of Request’s key advantages. There is no need for users to share their account information. The use of blockchain technology also eliminates the need for third-party processors, resulting in a reduction in transaction costs.

The Request Network leverages decentralized blockchains such as Ethereum and IPFS for an increased level of security, privacy and data ownership for the end-user. The platform does have transaction fees, which is a cost that is required to broadcast a change to the blockchain network. The transaction fees are used to incentivize miners to reach consensus on the state of the network.

REQ can be stored on wallets such as Metamask, MyEtherWallet, Ledger, imToken, Trezor, Atomic Wallet, Jaxx Liberty and Trust Wallet.

How Many Request (REQ) Coins Are There in Circulation? REQ is an ERC-20 token that can be spent to use the Request Network.

A portion of the REQ fee is burned at a rate that is determined by the current supply and the exchange rate with other currencies.

Request’s (REQ) circulating supply is at 999,912,165 REQ as of February 2021 and the maximum supply is 999,983,984 tokens.

How Is the Request Network Secured? REQ is an ERC-20 token based on the Ethereum platform. The requests made with REQ are stored on an immutable digital ledger. This ledger also serves as proof for all auditing purposes.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Request (REQ)

Prediksi Harga Request (USD)

Berapa nilai Request (REQ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Request (REQ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Request.

Cek prediksi harga Request sekarang!

REQ ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Request (REQ)

Memahami tokenomi Request (REQ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token REQ sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Request (REQ)

Berapa nilai Request (REQ) hari ini?
Harga live REQ dalam USD adalah 0.125408 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga REQ ke USD saat ini?
Harga REQ ke USD saat ini adalah $ 0.125408. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Request?
Kapitalisasi pasar REQ adalah $ 93.32M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar REQ?
Suplai beredar REQ adalah 744.29M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) REQ?
REQ mencapai harga ATH sebesar 1.059 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) REQ?
REQ mencapai harga ATL 0.00454707 USD.
Berapa volume perdagangan REQ?
Volume perdagangan 24 jam live REQ adalah -- USD.
Akankah harga REQ naik lebih tinggi tahun ini?
REQ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga REQ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Request (REQ)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

