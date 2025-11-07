BursaDEX+
Harga live Resupply hari ini adalah 0.460415 USD. Lacak informasi harga aktual RSUP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RSUP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang RSUP

Info Harga RSUP

Penjelasan RSUP

Whitepaper RSUP

Situs Web Resmi RSUP

Tokenomi RSUP

Prakiraan Harga RSUP

Logo Resupply

Harga Resupply (RSUP)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 RSUP ke USD:

$0.459007
$0.459007$0.459007
+0.20%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Resupply (RSUP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:40:47 (UTC+8)

Informasi Harga Resupply (RSUP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.436581
$ 0.436581$ 0.436581
Low 24 Jam
$ 0.465905
$ 0.465905$ 0.465905
High 24 Jam

$ 0.436581
$ 0.436581$ 0.436581

$ 0.465905
$ 0.465905$ 0.465905

$ 4.59
$ 4.59$ 4.59

$ 0.261398
$ 0.261398$ 0.261398

+0.43%

+0.65%

-13.40%

-13.40%

Harga aktual Resupply (RSUP) adalah $0.460415. Selama 24 jam terakhir, RSUP diperdagangkan antara low $ 0.436581 dan high $ 0.465905, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRSUP adalah $ 4.59, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.261398.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RSUP telah berubah sebesar +0.43% selama 1 jam terakhir, +0.65% selama 24 jam, dan -13.40% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Resupply (RSUP)

$ 5.79M
$ 5.79M$ 5.79M

--
----

$ 31.11M
$ 31.11M$ 31.11M

12.58M
12.58M 12.58M

67,596,405.66
67,596,405.66 67,596,405.66

Kapitalisasi Pasar Resupply saat ini adalah $ 5.79M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RSUP adalah 12.58M, dan total suplainya sebesar 67596405.66. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.11M.

Riwayat Harga Resupply (RSUP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Resupply ke USD adalah $ +0.00297252.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Resupply ke USD adalah $ -0.1804282129.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Resupply ke USD adalah $ -0.2430681801.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Resupply ke USD adalah $ -0.8394116746986638.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00297252+0.65%
30 Days$ -0.1804282129-39.18%
60 Hari$ -0.2430681801-52.79%
90 Hari$ -0.8394116746986638-64.57%

Apa yang dimaksud dengan Resupply (RSUP)

A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets.

The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets.

Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater.

Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers.

The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive.

Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Resupply (RSUP)

Prediksi Harga Resupply (USD)

Berapa nilai Resupply (RSUP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Resupply (RSUP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Resupply.

Cek prediksi harga Resupply sekarang!

RSUP ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Resupply (RSUP)

Memahami tokenomi Resupply (RSUP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RSUP sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Resupply (RSUP)

Berapa nilai Resupply (RSUP) hari ini?
Harga live RSUP dalam USD adalah 0.460415 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RSUP ke USD saat ini?
Harga RSUP ke USD saat ini adalah $ 0.460415. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Resupply?
Kapitalisasi pasar RSUP adalah $ 5.79M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RSUP?
Suplai beredar RSUP adalah 12.58M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RSUP?
RSUP mencapai harga ATH sebesar 4.59 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RSUP?
RSUP mencapai harga ATL 0.261398 USD.
Berapa volume perdagangan RSUP?
Volume perdagangan 24 jam live RSUP adalah -- USD.
Akankah harga RSUP naik lebih tinggi tahun ini?
RSUP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RSUP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

