Harga Retard Finance Hari Ini

Harga live Retard Finance (REFI) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.83% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi REFI ke USD saat ini adalah -- per REFI.

Retard Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 37,446, dengan suplai yang beredar 999.42M REFI. Selama 24 jam terakhir, REFI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, REFI bergerak +2.92% dalam satu jam terakhir dan -2.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Retard Finance (REFI)

Kapitalisasi Pasar $ 37.45K$ 37.45K $ 37.45K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 37.45K$ 37.45K $ 37.45K Suplai Peredaran 999.42M 999.42M 999.42M Total Suplai 999,417,042.252889 999,417,042.252889 999,417,042.252889

Kapitalisasi Pasar Retard Finance saat ini adalah $ 37.45K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar REFI adalah 999.42M, dan total suplainya sebesar 999417042.252889. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 37.45K.