BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live retardcoin hari ini adalah 0.00005149 USD. Kapitalisasi pasar RETARD adalah 51,037 USD. Lacak informasi harga aktual RETARD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live retardcoin hari ini adalah 0.00005149 USD. Kapitalisasi pasar RETARD adalah 51,037 USD. Lacak informasi harga aktual RETARD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang RETARD

Info Harga RETARD

Penjelasan RETARD

Situs Web Resmi RETARD

Tokenomi RETARD

Prakiraan Harga RETARD

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo retardcoin

Harga retardcoin (RETARD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 RETARD ke USD:

--
----
-24.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live retardcoin (RETARD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:50:32 (UTC+8)

Harga retardcoin Hari Ini

Harga live retardcoin (RETARD) hari ini adalah $ 0.00005149, dengan perubahan 23.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RETARD ke USD saat ini adalah $ 0.00005149 per RETARD.

retardcoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,037, dengan suplai yang beredar 999.84M RETARD. Selama 24 jam terakhir, RETARD diperdagangkan antara $ 0.00004743 (low) dan $ 0.00006776 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01166686, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004743.

Dalam kinerja jangka pendek, RETARD bergerak +3.36% dalam satu jam terakhir dan -45.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar retardcoin (RETARD)

$ 51.04K
$ 51.04K$ 51.04K

--
----

$ 51.04K
$ 51.04K$ 51.04K

999.84M
999.84M 999.84M

999,838,416.709007
999,838,416.709007 999,838,416.709007

Kapitalisasi Pasar retardcoin saat ini adalah $ 51.04K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RETARD adalah 999.84M, dan total suplainya sebesar 999838416.709007. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.04K.

Riwayat Harga retardcoin USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00004743
$ 0.00004743$ 0.00004743
Low 24 Jam
$ 0.00006776
$ 0.00006776$ 0.00006776
High 24 Jam

$ 0.00004743
$ 0.00004743$ 0.00004743

$ 0.00006776
$ 0.00006776$ 0.00006776

$ 0.01166686
$ 0.01166686$ 0.01166686

$ 0.00004743
$ 0.00004743$ 0.00004743

+3.36%

-23.99%

-45.06%

-45.06%

Riwayat Harga retardcoin (RETARD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga retardcoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga retardcoin ke USD adalah $ -0.0000288714.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga retardcoin ke USD adalah $ -0.0000373254.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga retardcoin ke USD adalah $ -0.0005500975279362098.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-23.99%
30 Days$ -0.0000288714-56.07%
60 Hari$ -0.0000373254-72.49%
90 Hari$ -0.0005500975279362098-91.44%

Prediksi Harga untuk retardcoin

Prediksi Harga retardcoin (RETARD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RETARD pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga retardcoin (RETARD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga retardcoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga retardcoin yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga RETARD untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga retardcoin.

Apa yang dimaksud dengan retardcoin (RETARD)

In the fast-paced, over-hyped world of crypto, where bots front-run trades and billionaires tweet market-moving nonsense, retardcoin stands proudly as the people’s champion — slow, irrational, and gloriously misinformed. Built on pure degeneracy and fortified by a community of diamond-handed apes who read charts upside-down, $retardis the only coin that proudly declares: “We have no roadmap, but we’re still going to the moon.”

retardcoin has quickly snowballed into a movement. $retard features zero utility, infinite volatility, and an unwavering commitment to bad decisions. There’s no whitepaper — just a napkin drawing of a rollercoaster with the caption “Wheeeee!”

Unlike other tokens that pretend to solve real-world problems, retardcoin solves nothing. In fact, it creates problems — like explaining to your tax accountant why you YOLO’d your rent money into a coin called retard. But that’s the beauty of $retard: it doesn’t try to impress institutions, pass regulations, or make sense. It exists purely for the meme.

The retardcoin community thrives on chaos. Fueled by late-night Twitter spaces, misspelled Telegram posts, and endless hype cycles, holders pride themselves on buying tops, selling bottoms, and repeating the cycle with delusional optimism. Forget technical analysis — here, we use vibes and TikTok astrologers.

Disclaimer: retardcoinis a meme token with no inherent value, utility, or intellectual merit. It’s offensive by design and not recommended for anyone with common sense or financial goals. If you’re still reading this and considering a purchase, please consult a therapist — or at least your mother.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya retardcoin (RETARD)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang retardcoin

Berapa nilai 1 retardcoin pada tahun 2030?
Jika retardcoin tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga retardcoin tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:50:32 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting retardcoin (RETARD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi retardcoin Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$20.83
$20.83$20.83

+108.30%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00011668
$0.00011668$0.00011668

+2,233.60%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010762
$0.010762$0.010762

+169.05%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012823
$0.000012823$0.000012823

+113.71%

Flux

Flux

FLUX

$0.19195
$0.19195$0.19195

+75.56%

STORJ

STORJ

STORJ

$0.2282
$0.2282$0.2282

+24.69%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.