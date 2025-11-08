Harga retardcoin Hari Ini

Harga live retardcoin (RETARD) hari ini adalah $ 0.00005149, dengan perubahan 23.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RETARD ke USD saat ini adalah $ 0.00005149 per RETARD.

retardcoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,037, dengan suplai yang beredar 999.84M RETARD. Selama 24 jam terakhir, RETARD diperdagangkan antara $ 0.00004743 (low) dan $ 0.00006776 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01166686, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004743.

Dalam kinerja jangka pendek, RETARD bergerak +3.36% dalam satu jam terakhir dan -45.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar retardcoin (RETARD)

Kapitalisasi Pasar $ 51.04K$ 51.04K $ 51.04K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 51.04K$ 51.04K $ 51.04K Suplai Peredaran 999.84M 999.84M 999.84M Total Suplai 999,838,416.709007 999,838,416.709007 999,838,416.709007

Kapitalisasi Pasar retardcoin saat ini adalah $ 51.04K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RETARD adalah 999.84M, dan total suplainya sebesar 999838416.709007. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.04K.