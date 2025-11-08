Harga Return to Beginnings Hari Ini

Harga live Return to Beginnings (ROOTS) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ROOTS ke USD saat ini adalah -- per ROOTS.

Return to Beginnings saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,027.35, dengan suplai yang beredar 999.27M ROOTS. Selama 24 jam terakhir, ROOTS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ROOTS bergerak +1.09% dalam satu jam terakhir dan -10.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Return to Beginnings (ROOTS)

Kapitalisasi Pasar $ 8.03K$ 8.03K $ 8.03K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.03K$ 8.03K $ 8.03K Suplai Peredaran 999.27M 999.27M 999.27M Total Suplai 999,271,222.124287 999,271,222.124287 999,271,222.124287

Kapitalisasi Pasar Return to Beginnings saat ini adalah $ 8.03K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ROOTS adalah 999.27M, dan total suplainya sebesar 999271222.124287. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.03K.