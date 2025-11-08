Harga rexbt by Virtuals Hari Ini

Harga live rexbt by Virtuals (REXBT) hari ini adalah --, dengan perubahan 10.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi REXBT ke USD saat ini adalah -- per REXBT.

rexbt by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 45,263, dengan suplai yang beredar 999.97M REXBT. Selama 24 jam terakhir, REXBT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00419595, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, REXBT bergerak +2.94% dalam satu jam terakhir dan -5.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar rexbt by Virtuals (REXBT)

Kapitalisasi Pasar $ 45.26K$ 45.26K $ 45.26K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 45.26K$ 45.26K $ 45.26K Suplai Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Total Suplai 999,972,469.25795 999,972,469.25795 999,972,469.25795

Kapitalisasi Pasar rexbt by Virtuals saat ini adalah $ 45.26K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar REXBT adalah 999.97M, dan total suplainya sebesar 999972469.25795. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 45.26K.