Harga live Riecoin hari ini adalah 0.00714843 USD. Lacak informasi harga aktual RIC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi.

Harga Riecoin (RIC)

Harga Live 1 RIC ke USD:

$0.00714843
$0.00714843$0.00714843
-4.10%1D
Grafik Harga Live Riecoin (RIC)
Informasi Harga Riecoin (RIC) (USD)

$ 0.00721681
$ 0.00721681$ 0.00721681
$ 0.00745785
$ 0.00745785$ 0.00745785
$ 0.00721681
$ 0.00721681$ 0.00721681

$ 0.00745785
$ 0.00745785$ 0.00745785

$ 0.56919
$ 0.56919$ 0.56919

$ 0.0003386
$ 0.0003386$ 0.0003386

-2.18%

-4.14%

-7.11%

-7.11%

Harga aktual Riecoin (RIC) adalah $0.00714843. Selama 24 jam terakhir, RIC diperdagangkan antara low $ 0.00721681 dan high $ 0.00745785, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRIC adalah $ 0.56919, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0003386.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RIC telah berubah sebesar -2.18% selama 1 jam terakhir, -4.14% selama 24 jam, dan -7.11% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Riecoin (RIC)

$ 509.61K
$ 509.61K$ 509.61K

--
----

$ 606.25K
$ 606.25K$ 606.25K

70.61M
70.61M 70.61M

84,000,000.0
84,000,000.0 84,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Riecoin saat ini adalah $ 509.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RIC adalah 70.61M, dan total suplainya sebesar 84000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 606.25K.

Riwayat Harga Riecoin (RIC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Riecoin ke USD adalah $ -0.000309425190931496.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Riecoin ke USD adalah $ -0.0005009891.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Riecoin ke USD adalah $ -0.0000504993.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Riecoin ke USD adalah $ -0.001654458557895325.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000309425190931496-4.14%
30 Days$ -0.0005009891-7.00%
60 Hari$ -0.0000504993-0.70%
90 Hari$ -0.001654458557895325-18.79%

Apa yang dimaksud dengan Riecoin (RIC)

Riecoin is a peer to peer digital currency released in 2014. It takes inspiration from the historical Spesmilo and Stelo world currencies projects, and is based on Bitcoin, which can be seen as their spiritual successor as a world and borderless currency. Riecoin follows in their footsteps into becoming one as well, and notably supports and concretizes the idea that the gigantic mining resources can also serve scientific research, thus power a world currency of greater value for the society.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Riecoin (RIC)

Prediksi Harga Riecoin (USD)

Berapa nilai Riecoin (RIC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Riecoin (RIC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Riecoin.

Cek prediksi harga Riecoin sekarang!

RIC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Riecoin (RIC)

Memahami tokenomi Riecoin (RIC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RIC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Riecoin (RIC)

Berapa nilai Riecoin (RIC) hari ini?
Harga live RIC dalam USD adalah 0.00714843 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RIC ke USD saat ini?
Harga RIC ke USD saat ini adalah $ 0.00714843. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Riecoin?
Kapitalisasi pasar RIC adalah $ 509.61K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RIC?
Suplai beredar RIC adalah 70.61M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RIC?
RIC mencapai harga ATH sebesar 0.56919 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RIC?
RIC mencapai harga ATL 0.0003386 USD.
Berapa volume perdagangan RIC?
Volume perdagangan 24 jam live RIC adalah -- USD.
Akankah harga RIC naik lebih tinggi tahun ini?
RIC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RIC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

