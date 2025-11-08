Harga RIG TOKEN Hari Ini

Harga live RIG TOKEN (RIG) hari ini adalah $ 0.00010707, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RIG ke USD saat ini adalah $ 0.00010707 per RIG.

RIG TOKEN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,707.02, dengan suplai yang beredar 100.00M RIG. Selama 24 jam terakhir, RIG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00075075, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010686.

Dalam kinerja jangka pendek, RIG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.68% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar RIG TOKEN (RIG)

Kapitalisasi Pasar $ 10.71K$ 10.71K $ 10.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.71K$ 10.71K $ 10.71K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

