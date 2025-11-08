Harga RIKU Hari Ini

Harga live RIKU (RIKU) hari ini adalah --, dengan perubahan 11.13% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RIKU ke USD saat ini adalah -- per RIKU.

RIKU saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,185.46, dengan suplai yang beredar 496.65B RIKU. Selama 24 jam terakhir, RIKU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00001134, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, RIKU bergerak +0.52% dalam satu jam terakhir dan -22.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar RIKU (RIKU)

Kapitalisasi Pasar $ 13.19K$ 13.19K $ 13.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 26.55K$ 26.55K $ 26.55K Suplai Peredaran 496.65B 496.65B 496.65B Total Suplai 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar RIKU saat ini adalah $ 13.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RIKU adalah 496.65B, dan total suplainya sebesar 1000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.55K.