Harga RioDeFi Hari Ini

Harga live RioDeFi (RFUEL) hari ini adalah $ 0.00090156, dengan perubahan 6.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RFUEL ke USD saat ini adalah $ 0.00090156 per RFUEL.

RioDeFi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 202,439, dengan suplai yang beredar 224.54M RFUEL. Selama 24 jam terakhir, RFUEL diperdagangkan antara $ 0.00089916 (low) dan $ 0.00096347 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.260951, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005808.

Dalam kinerja jangka pendek, RFUEL bergerak +0.26% dalam satu jam terakhir dan -18.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar RioDeFi (RFUEL)

Kapitalisasi Pasar $ 202.44K$ 202.44K $ 202.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 322.79K$ 322.79K $ 322.79K Suplai Peredaran 224.54M 224.54M 224.54M Total Suplai 358,029,580.0 358,029,580.0 358,029,580.0

Kapitalisasi Pasar RioDeFi saat ini adalah $ 202.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RFUEL adalah 224.54M, dan total suplainya sebesar 358029580.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 322.79K.