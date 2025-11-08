Harga Rizzyear Hari Ini

Harga live Rizzyear (RIZZYEAR) hari ini adalah --, dengan perubahan 21.78% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RIZZYEAR ke USD saat ini adalah -- per RIZZYEAR.

Rizzyear saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 40,306, dengan suplai yang beredar 920.81M RIZZYEAR. Selama 24 jam terakhir, RIZZYEAR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00371607, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, RIZZYEAR bergerak +1.96% dalam satu jam terakhir dan -56.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Rizzyear (RIZZYEAR)

Kapitalisasi Pasar $ 40.31K$ 40.31K $ 40.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.31K$ 40.31K $ 40.31K Suplai Peredaran 920.81M 920.81M 920.81M Total Suplai 920,805,641.6565446 920,805,641.6565446 920,805,641.6565446

Kapitalisasi Pasar Rizzyear saat ini adalah $ 40.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RIZZYEAR adalah 920.81M, dan total suplainya sebesar 920805641.6565446. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.31K.