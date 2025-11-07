Harga Rob Banks Hari Ini

Harga live Rob Banks (BANKS) hari ini adalah $ 0.00000651, dengan perubahan 2.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BANKS ke USD saat ini adalah $ 0.00000651 per BANKS.

Rob Banks saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 135,849, dengan suplai yang beredar 21.00B BANKS. Selama 24 jam terakhir, BANKS diperdagangkan antara $ 0.00000606 (low) dan $ 0.00000647 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00012121, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000568.

Dalam kinerja jangka pendek, BANKS bergerak +6.27% dalam satu jam terakhir dan -16.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Rob Banks (BANKS)

Kapitalisasi Pasar $ 135.85K$ 135.85K $ 135.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 135.85K$ 135.85K $ 135.85K Suplai Peredaran 21.00B 21.00B 21.00B Total Suplai 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

