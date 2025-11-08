Harga Rope Token Hari Ini

Harga live Rope Token (ROPE) hari ini adalah $ 0.00300679, dengan perubahan 2.07% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ROPE ke USD saat ini adalah $ 0.00300679 per ROPE.

Rope Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,888.03, dengan suplai yang beredar 6.28M ROPE. Selama 24 jam terakhir, ROPE diperdagangkan antara $ 0.00288874 (low) dan $ 0.00300512 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.45, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ROPE bergerak +0.55% dalam satu jam terakhir dan -6.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Rope Token (ROPE)

Kapitalisasi Pasar $ 18.89K$ 18.89K $ 18.89K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.07K$ 30.07K $ 30.07K Suplai Peredaran 6.28M 6.28M 6.28M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Rope Token saat ini adalah $ 18.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ROPE adalah 6.28M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.07K.