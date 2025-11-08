Harga Routine Coin Hari Ini

Harga live Routine Coin (ROU) hari ini adalah $ 0.00018725, dengan perubahan 13.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ROU ke USD saat ini adalah $ 0.00018725 per ROU.

Routine Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 74,323, dengan suplai yang beredar 396.91M ROU. Selama 24 jam terakhir, ROU diperdagangkan antara $ 0.00016426 (low) dan $ 0.00018725 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00320169, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00008725.

Dalam kinerja jangka pendek, ROU bergerak +4.44% dalam satu jam terakhir dan -11.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Routine Coin (ROU)

Kapitalisasi Pasar $ 74.32K$ 74.32K $ 74.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 74.32K$ 74.32K $ 74.32K Suplai Peredaran 396.91M 396.91M 396.91M Total Suplai 396,911,174.1849459 396,911,174.1849459 396,911,174.1849459

Kapitalisasi Pasar Routine Coin saat ini adalah $ 74.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ROU adalah 396.91M, dan total suplainya sebesar 396911174.1849459. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 74.32K.