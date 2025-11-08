Harga RUBY Hari Ini

Harga live RUBY (RUBY) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.86% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RUBY ke USD saat ini adalah -- per RUBY.

RUBY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,755.83, dengan suplai yang beredar 998.22M RUBY. Selama 24 jam terakhir, RUBY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00832301, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, RUBY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar RUBY (RUBY)

Kapitalisasi Pasar $ 12.76K$ 12.76K $ 12.76K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.76K$ 12.76K $ 12.76K Suplai Peredaran 998.22M 998.22M 998.22M Total Suplai 998,215,035.759653 998,215,035.759653 998,215,035.759653

Kapitalisasi Pasar RUBY saat ini adalah $ 12.76K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RUBY adalah 998.22M, dan total suplainya sebesar 998215035.759653. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.76K.