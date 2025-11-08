Harga Runeworld Takeover Hari Ini

Harga live Runeworld Takeover (RWLD) hari ini adalah $ 0.00003324, dengan perubahan 0.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RWLD ke USD saat ini adalah $ 0.00003324 per RWLD.

Runeworld Takeover saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 33,235, dengan suplai yang beredar 1.00B RWLD. Selama 24 jam terakhir, RWLD diperdagangkan antara $ 0.00003291 (low) dan $ 0.00003349 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0001938, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003204.

Dalam kinerja jangka pendek, RWLD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Runeworld Takeover (RWLD)

Kapitalisasi Pasar $ 33.24K$ 33.24K $ 33.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 33.24K$ 33.24K $ 33.24K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Runeworld Takeover saat ini adalah $ 33.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RWLD adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.24K.