Harga RWA Index Hari Ini

Harga live RWA Index (MVRWA) hari ini adalah $ 0.668353, dengan perubahan 0.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MVRWA ke USD saat ini adalah $ 0.668353 per MVRWA.

RWA Index saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 73,691, dengan suplai yang beredar 110.69K MVRWA. Selama 24 jam terakhir, MVRWA diperdagangkan antara $ 0.639009 (low) dan $ 0.672211 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.33, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.633294.

Dalam kinerja jangka pendek, MVRWA bergerak +3.53% dalam satu jam terakhir dan -13.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar RWA Index (MVRWA)

Kapitalisasi Pasar $ 73.69K$ 73.69K $ 73.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 69.97K$ 69.97K $ 69.97K Suplai Peredaran 110.69K 110.69K 110.69K Total Suplai 105,093.1390754334 105,093.1390754334 105,093.1390754334

Kapitalisasi Pasar RWA Index saat ini adalah $ 73.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MVRWA adalah 110.69K, dan total suplainya sebesar 105093.1390754334. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 69.97K.