Harga Saad Boi Hari Ini

Harga live Saad Boi (SAAD) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.97% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SAAD ke USD saat ini adalah -- per SAAD.

Saad Boi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 146,774, dengan suplai yang beredar 857.82M SAAD. Selama 24 jam terakhir, SAAD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00503728, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SAAD bergerak +2.31% dalam satu jam terakhir dan -18.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Saad Boi (SAAD)

Kapitalisasi Pasar $ 146.77K$ 146.77K $ 146.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 171.09K$ 171.09K $ 171.09K Suplai Peredaran 857.82M 857.82M 857.82M Total Suplai 999,920,305.871453 999,920,305.871453 999,920,305.871453

Kapitalisasi Pasar Saad Boi saat ini adalah $ 146.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SAAD adalah 857.82M, dan total suplainya sebesar 999920305.871453. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 171.09K.