Harga Sage Market Hari Ini

Harga live Sage Market (SAGE) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SAGE ke USD saat ini adalah -- per SAGE.

Sage Market saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,940, dengan suplai yang beredar 90.00M SAGE. Selama 24 jam terakhir, SAGE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.115059, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SAGE bergerak +1.62% dalam satu jam terakhir dan -15.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sage Market (SAGE)

Kapitalisasi Pasar $ 29.94K$ 29.94K $ 29.94K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 33.27K$ 33.27K $ 33.27K Suplai Peredaran 90.00M 90.00M 90.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

