Harga Sage Universe Hari Ini

Harga live Sage Universe (SAGE) hari ini adalah $ 0.00016773, dengan perubahan 2.81% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SAGE ke USD saat ini adalah $ 0.00016773 per SAGE.

Sage Universe saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 168,775, dengan suplai yang beredar 1.00B SAGE. Selama 24 jam terakhir, SAGE diperdagangkan antara $ 0.00016304 (low) dan $ 0.00017299 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04726243, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00014464.

Dalam kinerja jangka pendek, SAGE bergerak +1.57% dalam satu jam terakhir dan -7.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sage Universe (SAGE)

Kapitalisasi Pasar $ 168.78K$ 168.78K $ 168.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 168.78K$ 168.78K $ 168.78K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

