Berapa harga saat ini dari SALT?

SALT diperdagangkan pada Rp136.342029878450240000, yang mewakili pergerakan harga sebesar -0.81% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan SALT dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -0.81% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika SALT unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa SALT dibandingkan dengan token Ethereum Ecosystem,Alleged SEC Securities?

Dalam segmen Ethereum Ecosystem,Alleged SEC Securities, SALT menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar SALT hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp11950048217.8131080000 menempatkan SALT pada peringkat #4104, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp135.749292300980280000 hingga Rp138.193560616771400000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan SALT?

SALT telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi SALT?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 87479056.98918937, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.