Harga Salt Bae For The People Hari Ini

Harga live Salt Bae For The People (SBAE) hari ini adalah $ 0.00006078, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SBAE ke USD saat ini adalah $ 0.00006078 per SBAE.

Salt Bae For The People saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 60,780, dengan suplai yang beredar 999.99M SBAE. Selama 24 jam terakhir, SBAE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00364842, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000566.

Dalam kinerja jangka pendek, SBAE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Salt Bae For The People (SBAE)

Kapitalisasi Pasar $ 60.78K$ 60.78K $ 60.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 60.78K$ 60.78K $ 60.78K Suplai Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Total Suplai 999,991,095.99 999,991,095.99 999,991,095.99

