Harga live Samsunspor Fan Token hari ini adalah 0.184092 USD. Lacak informasi harga aktual SAM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SAM dengan mudah di MEXC sekarang.

$0.184092
$0.184092
-0.70%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:13:25 (UTC+8)

Informasi Harga Samsunspor Fan Token (SAM) (USD)

$ 0.180278
Low 24 Jam
$ 0.20305
High 24 Jam

$ 19.44
$ 0.150176
Harga aktual Samsunspor Fan Token (SAM) adalah $0.184092. Selama 24 jam terakhir, SAM diperdagangkan antara low $ 0.180278 dan high $ 0.20305, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSAM adalah $ 19.44, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.150176.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SAM telah berubah sebesar -1.78% selama 1 jam terakhir, -0.72% selama 24 jam, dan -0.11% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Samsunspor Fan Token (SAM)

$ 377.96K
$ 377.96K$ 377.96K

--
----

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

2.05M
2.05M 2.05M

5,500,000.0
5,500,000.0 5,500,000.0

Kapitalisasi Pasar Samsunspor Fan Token saat ini adalah $ 377.96K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SAM adalah 2.05M, dan total suplainya sebesar 5500000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.02M.

Riwayat Harga Samsunspor Fan Token (SAM) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Samsunspor Fan Token ke USD adalah $ -0.0013366032092329.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Samsunspor Fan Token ke USD adalah $ -0.0379441778.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Samsunspor Fan Token ke USD adalah $ -0.0546481888.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Samsunspor Fan Token ke USD adalah $ -0.18051048470307977.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0013366032092329-0.72%
30 Days$ -0.0379441778-20.61%
60 Hari$ -0.0546481888-29.68%
90 Hari$ -0.18051048470307977-49.50%

Apa yang dimaksud dengan Samsunspor Fan Token (SAM)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Prediksi Harga Samsunspor Fan Token (USD)

Berapa nilai Samsunspor Fan Token (SAM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Samsunspor Fan Token (SAM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Samsunspor Fan Token.

Cek prediksi harga Samsunspor Fan Token sekarang!

SAM ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Samsunspor Fan Token (SAM)

Memahami tokenomi Samsunspor Fan Token (SAM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SAM sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Samsunspor Fan Token (SAM)

Berapa nilai Samsunspor Fan Token (SAM) hari ini?
Harga live SAM dalam USD adalah 0.184092 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SAM ke USD saat ini?
Harga SAM ke USD saat ini adalah $ 0.184092. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Samsunspor Fan Token?
Kapitalisasi pasar SAM adalah $ 377.96K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SAM?
Suplai beredar SAM adalah 2.05M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SAM?
SAM mencapai harga ATH sebesar 19.44 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SAM?
SAM mencapai harga ATL 0.150176 USD.
Berapa volume perdagangan SAM?
Volume perdagangan 24 jam live SAM adalah -- USD.
Akankah harga SAM naik lebih tinggi tahun ini?
SAM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SAM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:13:25 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,314.96
$3,247.01
$1.0455
$153.10
$1.0003
