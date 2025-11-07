BursaDEX+
Harga live Sandclock hari ini adalah 0.076115 USD. Lacak informasi harga aktual QUARTZ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga QUARTZ dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang QUARTZ

Info Harga QUARTZ

Penjelasan QUARTZ

Whitepaper QUARTZ

Situs Web Resmi QUARTZ

Tokenomi QUARTZ

Prakiraan Harga QUARTZ

Logo Sandclock

Harga Sandclock (QUARTZ)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 QUARTZ ke USD:

$0.076115
$0.076115$0.076115
-0.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Sandclock (QUARTZ)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:13:33 (UTC+8)

Informasi Harga Sandclock (QUARTZ) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.07566
$ 0.07566$ 0.07566
Low 24 Jam
$ 0.076615
$ 0.076615$ 0.076615
High 24 Jam

$ 0.07566
$ 0.07566$ 0.07566

$ 0.076615
$ 0.076615$ 0.076615

$ 25.83
$ 25.83$ 25.83

$ 0.074917
$ 0.074917$ 0.074917

--

-0.11%

-0.63%

-0.63%

Harga aktual Sandclock (QUARTZ) adalah $0.076115. Selama 24 jam terakhir, QUARTZ diperdagangkan antara low $ 0.07566 dan high $ 0.076615, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highQUARTZ adalah $ 25.83, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.074917.

Dalam hal kinerja jangka pendek, QUARTZ telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -0.11% selama 24 jam, dan -0.63% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Sandclock (QUARTZ)

$ 558.13K
$ 558.13K$ 558.13K

--
----

$ 7.61M
$ 7.61M$ 7.61M

7.33M
7.33M 7.33M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Sandclock saat ini adalah $ 558.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar QUARTZ adalah 7.33M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.61M.

Riwayat Harga Sandclock (QUARTZ) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Sandclock ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Sandclock ke USD adalah $ -0.0048877627.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Sandclock ke USD adalah $ -0.0049190232.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Sandclock ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.11%
30 Days$ -0.0048877627-6.42%
60 Hari$ -0.0049190232-6.46%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Sandclock (QUARTZ)

Sandclock is a multichain DeFi platform with the objective of creating ultra programmable money by leveraging cutting-edge yield generating strategies. By splitting principal from yield and allowing users to subdivide either of them to create their own strategies, we unlock the programmability of capital. The design space is infinite: from investments into DCA vaults, corporate CSR management, zero-loss donations/investments/subscription services, to setting up DAOs that provide exit liquidity to NFT floor undercutters.

As we want to onboard the next 50 million non-crypto users to web3, we have also put a tremendous amount of time and effort into being compliant, acquiring licenses (SOC 1/SOC 2 type II, FINRA, FinCen, CPO, etcetera), redesigning the crypto UX/UI from scratch, doing key management the right way, baking insurance into our products, and so on.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Sandclock (QUARTZ)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Sandclock (USD)

Berapa nilai Sandclock (QUARTZ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sandclock (QUARTZ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sandclock.

Cek prediksi harga Sandclock sekarang!

QUARTZ ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Sandclock (QUARTZ)

Memahami tokenomi Sandclock (QUARTZ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token QUARTZ sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Sandclock (QUARTZ)

Berapa nilai Sandclock (QUARTZ) hari ini?
Harga live QUARTZ dalam USD adalah 0.076115 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga QUARTZ ke USD saat ini?
Harga QUARTZ ke USD saat ini adalah $ 0.076115. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Sandclock?
Kapitalisasi pasar QUARTZ adalah $ 558.13K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar QUARTZ?
Suplai beredar QUARTZ adalah 7.33M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) QUARTZ?
QUARTZ mencapai harga ATH sebesar 25.83 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) QUARTZ?
QUARTZ mencapai harga ATL 0.074917 USD.
Berapa volume perdagangan QUARTZ?
Volume perdagangan 24 jam live QUARTZ adalah -- USD.
Akankah harga QUARTZ naik lebih tinggi tahun ini?
QUARTZ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga QUARTZ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:13:33 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

