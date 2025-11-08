Harga Sandwich Cat Hari Ini

Harga live Sandwich Cat (SACA) hari ini adalah $ 0.00005354, dengan perubahan 0.56% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SACA ke USD saat ini adalah $ 0.00005354 per SACA.

Sandwich Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,812, dengan suplai yang beredar 967.71M SACA. Selama 24 jam terakhir, SACA diperdagangkan antara $ 0.00005352 (low) dan $ 0.00005596 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00180166, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003762.

Dalam kinerja jangka pendek, SACA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.48% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sandwich Cat (SACA)

Kapitalisasi Pasar $ 51.81K$ 51.81K $ 51.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 51.81K$ 51.81K $ 51.81K Suplai Peredaran 967.71M 967.71M 967.71M Total Suplai 967,706,347.4093646 967,706,347.4093646 967,706,347.4093646

Kapitalisasi Pasar Sandwich Cat saat ini adalah $ 51.81K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SACA adalah 967.71M, dan total suplainya sebesar 967706347.4093646. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.81K.