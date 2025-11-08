Harga SantaSol Hari Ini

Harga live SantaSol (SSOL) hari ini adalah $ 0.00000797, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SSOL ke USD saat ini adalah $ 0.00000797 per SSOL.

SantaSol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,964.53, dengan suplai yang beredar 999.17M SSOL. Selama 24 jam terakhir, SSOL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00309722, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000149.

Dalam kinerja jangka pendek, SSOL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SantaSol (SSOL)

Kapitalisasi Pasar $ 7.96K$ 7.96K $ 7.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.96K$ 7.96K $ 7.96K Suplai Peredaran 999.17M 999.17M 999.17M Total Suplai 999,174,297.334975 999,174,297.334975 999,174,297.334975

Kapitalisasi Pasar SantaSol saat ini adalah $ 7.96K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SSOL adalah 999.17M, dan total suplainya sebesar 999174297.334975. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.96K.