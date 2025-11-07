Harga Sashimi Hari Ini

Harga live Sashimi (SASHIMI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SASHIMI ke USD saat ini adalah -- per SASHIMI.

Sashimi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 84,043, dengan suplai yang beredar 223.70M SASHIMI. Selama 24 jam terakhir, SASHIMI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 6.2, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SASHIMI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sashimi (SASHIMI)

Kapitalisasi Pasar $ 84.04K$ 84.04K $ 84.04K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 85.57K$ 85.57K $ 85.57K Suplai Peredaran 223.70M 223.70M 223.70M Total Suplai 227,751,000.5227461 227,751,000.5227461 227,751,000.5227461

Kapitalisasi Pasar Sashimi saat ini adalah $ 84.04K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SASHIMI adalah 223.70M, dan total suplainya sebesar 227751000.5227461. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 85.57K.