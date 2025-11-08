Harga scan meme Hari Ini

Harga live scan meme (SCAN) hari ini adalah $ 0.00000653, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SCAN ke USD saat ini adalah $ 0.00000653 per SCAN.

scan meme saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,344.7, dengan suplai yang beredar 971.93M SCAN. Selama 24 jam terakhir, SCAN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00122353, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000611.

Dalam kinerja jangka pendek, SCAN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar scan meme (SCAN)

Kapitalisasi Pasar $ 6.34K$ 6.34K $ 6.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Suplai Peredaran 971.93M 971.93M 971.93M Total Suplai 999,759,257.318554 999,759,257.318554 999,759,257.318554

Kapitalisasi Pasar scan meme saat ini adalah $ 6.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SCAN adalah 971.93M, dan total suplainya sebesar 999759257.318554. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.53K.