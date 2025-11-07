Harga Schizodio Hari Ini

Harga live Schizodio (SCHIZODIO) hari ini adalah $ 0.00014598, dengan perubahan 13.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SCHIZODIO ke USD saat ini adalah $ 0.00014598 per SCHIZODIO.

Schizodio saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 145,982, dengan suplai yang beredar 1.00B SCHIZODIO. Selama 24 jam terakhir, SCHIZODIO diperdagangkan antara $ 0.00012048 (low) dan $ 0.00014598 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00044166, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010328.

Dalam kinerja jangka pendek, SCHIZODIO bergerak +18.46% dalam satu jam terakhir dan +6.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Schizodio (SCHIZODIO)

Kapitalisasi Pasar $ 145.98K$ 145.98K $ 145.98K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 145.98K$ 145.98K $ 145.98K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

