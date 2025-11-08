Harga SCOIN Hari Ini

Harga live SCOIN (SCOIN) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SCOIN ke USD saat ini adalah -- per SCOIN.

SCOIN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,305.58, dengan suplai yang beredar 214.98M SCOIN. Selama 24 jam terakhir, SCOIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03155198, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SCOIN bergerak +0.14% dalam satu jam terakhir dan -11.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SCOIN (SCOIN)

Kapitalisasi Pasar $ 9.31K$ 9.31K $ 9.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.31K$ 9.31K $ 9.31K Suplai Peredaran 214.98M 214.98M 214.98M Total Suplai 214,979,139.6336707 214,979,139.6336707 214,979,139.6336707

Kapitalisasi Pasar SCOIN saat ini adalah $ 9.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SCOIN adalah 214.98M, dan total suplainya sebesar 214979139.6336707. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.31K.