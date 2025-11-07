Harga Scrat Hari Ini

Harga live Scrat (SCRAT) hari ini adalah $ 0.001021, dengan perubahan 1.93% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SCRAT ke USD saat ini adalah $ 0.001021 per SCRAT.

Scrat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 102,077, dengan suplai yang beredar 99.98M SCRAT. Selama 24 jam terakhir, SCRAT diperdagangkan antara $ 0.00099288 (low) dan $ 0.00104865 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.771105, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00065849.

Dalam kinerja jangka pendek, SCRAT bergerak +1.04% dalam satu jam terakhir dan -18.43% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Scrat (SCRAT)

Kapitalisasi Pasar $ 102.08K$ 102.08K $ 102.08K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 102.08K$ 102.08K $ 102.08K Suplai Peredaran 99.98M 99.98M 99.98M Total Suplai 99,977,322.065416 99,977,322.065416 99,977,322.065416

