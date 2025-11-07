Harga SEKA Hari Ini

Harga live SEKA (SEKA) hari ini adalah $ 0.00015299, dengan perubahan 0.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SEKA ke USD saat ini adalah $ 0.00015299 per SEKA.

SEKA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 153,400, dengan suplai yang beredar 1.00B SEKA. Selama 24 jam terakhir, SEKA diperdagangkan antara $ 0.00015024 (low) dan $ 0.00015805 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00128193, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00014621.

Dalam kinerja jangka pendek, SEKA bergerak +1.42% dalam satu jam terakhir dan -19.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SEKA (SEKA)

Kapitalisasi Pasar $ 153.40K$ 153.40K $ 153.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 153.40K$ 153.40K $ 153.40K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar SEKA saat ini adalah $ 153.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SEKA adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 153.40K.