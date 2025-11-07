BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live SelfKey hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual KEY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KEY dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live SelfKey hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual KEY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KEY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang KEY

Info Harga KEY

Penjelasan KEY

Whitepaper KEY

Situs Web Resmi KEY

Tokenomi KEY

Prakiraan Harga KEY

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo SelfKey

Harga SelfKey (KEY)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 KEY ke USD:

$0.00012334
$0.00012334$0.00012334
+5.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live SelfKey (KEY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:02:14 (UTC+8)

Informasi Harga SelfKey (KEY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04331005
$ 0.04331005$ 0.04331005

$ 0
$ 0$ 0

-0.41%

+5.04%

-16.59%

-16.59%

Harga aktual SelfKey (KEY) adalah --. Selama 24 jam terakhir, KEY diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKEY adalah $ 0.04331005, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KEY telah berubah sebesar -0.41% selama 1 jam terakhir, +5.04% selama 24 jam, dan -16.59% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SelfKey (KEY)

$ 743.61K
$ 743.61K$ 743.61K

--
----

$ 743.61K
$ 743.61K$ 743.61K

6.00B
6.00B 6.00B

5,999,999,954.0
5,999,999,954.0 5,999,999,954.0

Kapitalisasi Pasar SelfKey saat ini adalah $ 743.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KEY adalah 6.00B, dan total suplainya sebesar 5999999954.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 743.61K.

Riwayat Harga SelfKey (KEY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga SelfKey ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga SelfKey ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga SelfKey ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga SelfKey ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+5.04%
30 Days$ 0-53.64%
60 Hari$ 0-57.94%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan SelfKey (KEY)

SelfKey provides organizations and individuals with complete ownership over their own digital identity, empowering them to discover additional privacy and freedom. SelfKey is a self-sovereign identity system that is based on the blockchain and can provide control and management of digital identities to users. Additionally, users can utilize SelfKey to securely manage a crypto portfolio and instantly onboard immigration, cryptocurrency, and financial services. One of the unique aspects of SelfKey is its ability to work as an all-in-one identity solution for self-sovereignty. SelfKey utilizes a novel approach to identity management while also resolving the issues related to existing centralized identity management systems. These include the lack of accessibility to financial services and the tedious KYC processes that are paper based. One of the standout features of SelfKey is the self-hosted data storage. This lets you secure your identity documents and assets locally, so there is no risk of a major data breach as with other similar systems. The KYC processes within SelfKey also stand out for their efficiency. Qualified certifiers can provide you with reusable identity authentication upon request. You can then share this authentication multiple times with several service providers. This, in turn, prevents you from wasting time and effort with a traditional KYC onboarding process that is typically tedious. SelfKey additional minimizes data because of its blockchain-based verifiable claims protocol. This protocol lets you as an identity owner prove you meet the ID attributes required for a specific service or product without any need to actually share your identity document. In other words, you can provide proof of your ID without sharing the ID, keeping the data you send to a minimum. Of course, SelfKey also provides the full functionality you want from a cryptocurrency wallet, including the ability to securely manage cryptocurrency assets like ETH, KEY, and the other ERC-20 tokens.Edmund Lowell is the founder of SelfKey. On his LinkedIn page, Edmund describes himself as an entrepreneur whose “skill sets lie at the crossroads of finance, technology, and law/regulations.” Additionally, he has been involved with other projects related to personal data protection, self-sovereign digital identity systems, blockchains, and distributed ledgers. Terry Lin is the product manager for this venture. In the past, Terry has been associated with many established projects including, AMZ Tracker, UBS and Build My Online Store. Lastly, Ari Propis is the accounting backbone of SelfKey. He has been in the crypto domain for more than five years and has previously worked as a consultant for various blockchain and international accounting startups. It was introduced into the market earlier this year, KEY tokens were initially traded at a modest price of US$0.08 per token.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya SelfKey (KEY)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga SelfKey (USD)

Berapa nilai SelfKey (KEY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SelfKey (KEY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SelfKey.

Cek prediksi harga SelfKey sekarang!

KEY ke Mata Uang Lokal

Tokenomi SelfKey (KEY)

Memahami tokenomi SelfKey (KEY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KEY sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang SelfKey (KEY)

Berapa nilai SelfKey (KEY) hari ini?
Harga live KEY dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KEY ke USD saat ini?
Harga KEY ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SelfKey?
Kapitalisasi pasar KEY adalah $ 743.61K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KEY?
Suplai beredar KEY adalah 6.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KEY?
KEY mencapai harga ATH sebesar 0.04331005 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KEY?
KEY mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan KEY?
Volume perdagangan 24 jam live KEY adalah -- USD.
Akankah harga KEY naik lebih tinggi tahun ini?
KEY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KEY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:02:14 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SelfKey (KEY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,727.76
$100,727.76$100,727.76

-1.25%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,274.58
$3,274.58$3,274.58

-0.76%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0950
$1.0950$1.0950

+27.62%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.74
$153.74$153.74

-1.39%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,727.76
$100,727.76$100,727.76

-1.25%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,274.58
$3,274.58$3,274.58

-0.76%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.74
$153.74$153.74

-1.39%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1805
$2.1805$2.1805

-2.41%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$948.89
$948.89$948.89

+1.63%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00012770
$0.00012770$0.00012770

+2,454.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.406
$4.406$4.406

+340.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007811
$0.007811$0.007811

+266.02%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003561
$0.00003561$0.00003561

+230.64%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$16.0000
$16.0000$16.0000

+161.86%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1049
$0.1049$0.1049

+109.80%