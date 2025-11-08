Harga Sendor Hari Ini

Harga live Sendor (SENDOR) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SENDOR ke USD saat ini adalah -- per SENDOR.

Sendor saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,089, dengan suplai yang beredar 990.05M SENDOR. Selama 24 jam terakhir, SENDOR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01131587, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SENDOR bergerak +0.82% dalam satu jam terakhir dan -12.37% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sendor (SENDOR)

Kapitalisasi Pasar $ 52.09K$ 52.09K $ 52.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 52.09K$ 52.09K $ 52.09K Suplai Peredaran 990.05M 990.05M 990.05M Total Suplai 990,051,156.8523251 990,051,156.8523251 990,051,156.8523251

Kapitalisasi Pasar Sendor saat ini adalah $ 52.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SENDOR adalah 990.05M, dan total suplainya sebesar 990051156.8523251. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 52.09K.