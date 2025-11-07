Harga Sequel Hari Ini

Harga live Sequel (MOVIE) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOVIE ke USD saat ini adalah -- per MOVIE.

Sequel saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 189,536, dengan suplai yang beredar 60.00B MOVIE. Selama 24 jam terakhir, MOVIE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MOVIE bergerak +2.45% dalam satu jam terakhir dan -22.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sequel (MOVIE)

Kapitalisasi Pasar $ 189.54K$ 189.54K $ 189.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 315.89K$ 315.89K $ 315.89K Suplai Peredaran 60.00B 60.00B 60.00B Total Suplai 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Kapitalisasi Pasar Sequel saat ini adalah $ 189.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MOVIE adalah 60.00B, dan total suplainya sebesar 99999999999.99998. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 315.89K.