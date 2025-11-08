Harga Shaicoin Hari Ini

Harga live Shaicoin (SHA) hari ini adalah $ 0.00732299, dengan perubahan 22.68% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHA ke USD saat ini adalah $ 0.00732299 per SHA.

Shaicoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,281, dengan suplai yang beredar 3.18M SHA. Selama 24 jam terakhir, SHA diperdagangkan antara $ 0.00591746 (low) dan $ 0.00799219 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.9, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SHA bergerak +0.26% dalam satu jam terakhir dan +13.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Shaicoin (SHA)

Kapitalisasi Pasar $ 23.28K$ 23.28K $ 23.28K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 42.30K$ 42.30K $ 42.30K Suplai Peredaran 3.18M 3.18M 3.18M Total Suplai 5,775,646.0 5,775,646.0 5,775,646.0

Kapitalisasi Pasar Shaicoin saat ini adalah $ 23.28K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHA adalah 3.18M, dan total suplainya sebesar 5775646.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 42.30K.