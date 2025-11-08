Harga Shakey AI Hari Ini

Harga live Shakey AI (SHAKEY) hari ini adalah $ 0.00002922, dengan perubahan 3.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHAKEY ke USD saat ini adalah $ 0.00002922 per SHAKEY.

Shakey AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,169, dengan suplai yang beredar 964.15M SHAKEY. Selama 24 jam terakhir, SHAKEY diperdagangkan antara $ 0.00002707 (low) dan $ 0.00002904 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00220598, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002707.

Dalam kinerja jangka pendek, SHAKEY bergerak +0.79% dalam satu jam terakhir dan -18.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Shakey AI (SHAKEY)

Kapitalisasi Pasar $ 28.17K$ 28.17K $ 28.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.17K$ 28.17K $ 28.17K Suplai Peredaran 964.15M 964.15M 964.15M Total Suplai 964,149,010.512225 964,149,010.512225 964,149,010.512225

