Harga Shamatte Hari Ini

Harga live Shamatte (杀马特) hari ini adalah $ 0.00011059, dengan perubahan 9.91% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 杀马特 ke USD saat ini adalah $ 0.00011059 per 杀马特.

Shamatte saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 110,318, dengan suplai yang beredar 1.00B 杀马特. Selama 24 jam terakhir, 杀马特 diperdagangkan antara $ 0.00010474 (low) dan $ 0.00013458 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0031172, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006616.

Dalam kinerja jangka pendek, 杀马特 bergerak +1.12% dalam satu jam terakhir dan +8.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Shamatte (杀马特)

Kapitalisasi Pasar $ 110.32K$ 110.32K $ 110.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 110.32K$ 110.32K $ 110.32K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Shamatte saat ini adalah $ 110.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar 杀马特 adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 110.32K.