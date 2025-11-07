Harga Sharbi Hari Ini

Harga live Sharbi ($SHARBI) hari ini adalah $ 0.00000127, dengan perubahan 1.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $SHARBI ke USD saat ini adalah $ 0.00000127 per $SHARBI.

Sharbi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 94,698, dengan suplai yang beredar 74.95B $SHARBI. Selama 24 jam terakhir, $SHARBI diperdagangkan antara $ 0.00000123 (low) dan $ 0.00000134 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00001997, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $SHARBI bergerak +0.39% dalam satu jam terakhir dan -14.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sharbi ($SHARBI)

Kapitalisasi Pasar $ 94.70K$ 94.70K $ 94.70K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 94.70K$ 94.70K $ 94.70K Suplai Peredaran 74.95B 74.95B 74.95B Total Suplai 74,949,777,022.42143 74,949,777,022.42143 74,949,777,022.42143

Kapitalisasi Pasar Sharbi saat ini adalah $ 94.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $SHARBI adalah 74.95B, dan total suplainya sebesar 74949777022.42143. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 94.70K.