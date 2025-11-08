Harga shaww Hari Ini

Harga live shaww (SHAWW) hari ini adalah $ 0.10526, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHAWW ke USD saat ini adalah $ 0.10526 per SHAWW.

shaww saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,402.4, dengan suplai yang beredar 98.83K SHAWW. Selama 24 jam terakhir, SHAWW diperdagangkan antara $ 0.10525 (low) dan $ 0.105271 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.940336, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.10525.

Dalam kinerja jangka pendek, SHAWW bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -26.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar shaww (SHAWW)

Kapitalisasi Pasar $ 10.40K$ 10.40K $ 10.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.40K$ 10.40K $ 10.40K Suplai Peredaran 98.83K 98.83K 98.83K Total Suplai 98,825.467452 98,825.467452 98,825.467452

Kapitalisasi Pasar shaww saat ini adalah $ 10.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHAWW adalah 98.83K, dan total suplainya sebesar 98825.467452. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.40K.