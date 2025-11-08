Harga Shezmu Hari Ini

Harga live Shezmu (SHEZMU) hari ini adalah $ 0.0313116, dengan perubahan 1.55% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHEZMU ke USD saat ini adalah $ 0.0313116 per SHEZMU.

Shezmu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 50,225, dengan suplai yang beredar 1.60M SHEZMU. Selama 24 jam terakhir, SHEZMU diperdagangkan antara $ 0.03127958 (low) dan $ 0.032175 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 45.17, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02345406.

Dalam kinerja jangka pendek, SHEZMU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -36.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Shezmu (SHEZMU)

Kapitalisasi Pasar $ 50.23K$ 50.23K $ 50.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 53.51K$ 53.51K $ 53.51K Suplai Peredaran 1.60M 1.60M 1.60M Total Suplai 1,708,785.688191792 1,708,785.688191792 1,708,785.688191792

