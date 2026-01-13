Harga Shib Army Hari Ini

Harga live Shib Army (SHIBARMY) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHIBARMY ke USD saat ini adalah $ 0 per SHIBARMY.

Shib Army saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,170, dengan suplai yang beredar 100.00T SHIBARMY. Selama 24 jam terakhir, SHIBARMY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SHIBARMY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +2.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Shib Army (SHIBARMY)

Kapitalisasi Pasar $ 30.17K$ 30.17K $ 30.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.17K$ 30.17K $ 30.17K Suplai Peredaran 100.00T 100.00T 100.00T Total Suplai 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Shib Army saat ini adalah $ 30.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHIBARMY adalah 100.00T, dan total suplainya sebesar 100000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.17K.