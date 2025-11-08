Harga Shibavax Hari Ini

Harga live Shibavax (SHIBX) hari ini adalah $ 0.00000628, dengan perubahan 2.86% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHIBX ke USD saat ini adalah $ 0.00000628 per SHIBX.

Shibavax saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 61,029, dengan suplai yang beredar 9.69B SHIBX. Selama 24 jam terakhir, SHIBX diperdagangkan antara $ 0.00000589 (low) dan $ 0.0000063 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00428638, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000554.

Dalam kinerja jangka pendek, SHIBX bergerak +3.08% dalam satu jam terakhir dan -6.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Shibavax (SHIBX)

Kapitalisasi Pasar $ 61.03K$ 61.03K $ 61.03K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 62.97K$ 62.97K $ 62.97K Suplai Peredaran 9.69B 9.69B 9.69B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

